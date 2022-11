Urso e Crosetto contraddicono Zaia: "Sulle trivelle sbaglia". Caos a destra sull'energia

Se è sulla coerenza, che bisogna metterla, Guido Crosetto non si tira indietro: “Io sono sempre stato favorevole alle trivelle. Non ho cambiato idea”. Fa il verso a Luca Zaia, il ministro della Difesa. Che nel difendere le ragioni dei Nimby del Polesine, ricorda con allusiva perfidia di quando a fare campagna contro le estrazioni in mare era Giorgia Meloni. Lui, Crosetto, alla vigilia del referendum dell’aprile del 2016 twittava invece così: “No trivelle, no autostrade, no inceneritori, no centrali, no scavi, no industrie, no acciaio, no cemento. Però più lavoro. Mah”. Ecco, “non ho cambiato idea”, insiste. Sapendo però, anche lui, che non è sulla coerenza, che bisogna vincere la sfida. “Qua la sfida è la crisi energetica”, ha spiegato Adolfo Urso, ministro meloniano dello Sviluppo, ai patrioti veneti, pure loro su posizioni zaiane. E dunque, se “l’urgenza è quella di ridurre al più presto la dipendenza energetica della nostra nazione”, come ripete Meloni, “allora non possiamo mettere in discussione progetti di rilevanza strategica in nome di pur comprensibili obiezioni locali”, dice Urso ai suoi colleghi di FdI. Che è poi quello che anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, ci tiene a precisare: “Le preoccupazioni di Zaia sono le stesse mie: la subsidenza è un problema serio. E però, segnalo che i giacimenti nell’alto Adriatico li abbiamo in condivisione coi croati, e se anziché estrarre noi il gas lo estraggono loro, il risultato non cambia. Inoltre, rispetto a sessant’anni fa, ci sono tecnologie estrattive che consentono di limitare l’effetto di abbassamento dei fondali. Dopodiché, qui c’è un interesse nazionale di primaria importanza, quindi eviterei di accapigliarci sui dettagli”.

