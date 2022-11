D'Amato candidato e primarie per allargate a Si e Verdi. La decisione della direzione del Pd del Lazio

La riunione del Pd Lazio di oggi non ha riservato grosse sorprese. Il segretario regionale dei dem Bruno Astorre ha ottenuto dagli esponenti della direzione del partito il voto su un sua relazione che, in sintesi, contiene due cose: la proposta dell’assessore alla Sanità Alessio D’Amato come candidato del partito per il dopo Zingaretti e la disponibilità verso le altre forze politiche a partecipare a eventuali primarie di coalizione.

