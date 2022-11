“Sui migranti serve più Ue”. Ong e difesa dei confini: parla il governatore Schifani (FI)

Il presidente Renato Schifani non ruggisce come i leoni di Sicilia, non gli si confà, ma in compenso ha il dono della franchezza sicula, mite e ostinata. “E’ un governo di destra-centro, non di centro-destra, e questo fa una bella differenza rispetto alla stagione dei governi Berlusconi. Bisogna prenderne atto”, dice al Foglio il nuovo inquilino di Palazzo d’Orleans a Palermo. “Gli elettori hanno determinato lo spostamento del consenso a destra. Io resto fedele ai valori del Ppe, a partire dall’accoglienza e dalla tolleranza, ma non ho alcuna preoccupazione per ciò che accade a Roma”.

