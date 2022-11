Meloni incontra Stoltenberg: "L'Italia è in prima linea per le sfide della Nato"

"Confermo l'impegno dell'Italia, in prima linea, nei confronti della Nato e delle sfide comuni che l'Alleanza si trova ad affrontare in questo momento delicato". Nel suo incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito l'impegno del paese a sostenere le attività dell'Alleanza atlantica. Nel corso delle dichiarazioni alla stampa che sono state rilasciate dopo un colloquio privato, la premier ha ribadito che la volontà dell'Italia è quella di partecipare da protagonista, con serietà nei confronti della Nato: "Siamo una nazione seria e leale e lo abbiamo dimostrato e continueremo e dimostrarlo", ha detto, aggiungendo che è "prioritario lavorare per rafforzare l'Alleanza nel suo complesso, con un forte pilastro che deve essere anche europeo e con l'obiettivo di renderla ancora più forte e capace di rispondere alle minacce da ogni direzione".

"E' importante che si lavori tutti quanti insieme in questo momento critico per la sicurezza", ha detto invece Stoltenberg, ricordando che l'Italia è tra i paesi fondatori dell'Alleanza. Il segretario generale ha poi fatto una carrellata dei vari luoghi in cui le forze militari italiane sono impegnate, dal nuovo gruppo di battaglia multinazionale che guida in Bulgaria, alla presenza dei suoi soldati in Lettonia nella missione Nato. "Militari italiani mantengono i cieli sicuri dal Mar Nero al Nord" e "portano stabilità nei Balcani occidentali", ha spiegato. Inoltre, "un italiano guida la missione di addestramento della Nato in Iraq".

"L'Alleanza è indispensabile per la sicurezza e prosperità delle nostre nazioni", ha poi aggiunto Meloni. "Senza sicurezza non ci può essere crescita per le nostre società e dobbiamo difendere i nostri comuni valori e l'identità occidentale".