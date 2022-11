“La mia Lega ormai sembra Scherzi a parte”. Parla Gianpaolo Vallardi

Lo vedrete nel corso di questa intervista: Gianpaolo Vallardi ha un debole per le metafore. “Non è che mi hanno tolto il giocattolo”, dice l’ex senatore della Lega, fuori dalla lista dei candidati alle ultime elezioni. Un epurato eccellente. Che l’ha saputo via televisione. “Per me è quasi un vanto”. Perché chi si è illuso un po’ più a lungo di far parte della truppa è finito peggio: Erika Stefani, Colmellere, Lucchini, Binelli. Destinati a un ruolo nel nuovo governo, parola di Salvini, e invece pernacchie. “A me restano i fatti”, ribatte Vallardi, già presidente della Commissione agricoltura. “Sono stato il primo dei parlamentari veneti per numero di presenze in Senato. Ho fatto realizzare una legge che porta il mio nome”, sulle piccole produzioni locali. “E portato in aula altre quattro risoluzioni. Quindi c’è delusione, perché i vertici del partito hanno voluto fermare il motore di un’auto in piena corsa. Ma frustrazione no. Era facile riottenere la ricandidatura: invece che occuparsi del piano normativo, bastava perdere tempo a fare i ruffiani”. Come qualcun altro. “Dalle mie parti”, nella campagna trevigiana, “si dice meglio pane e cipolla che chiedere da mangiare”.

