La zuffa tra regioni di destra sui navigator: vogliono la proroga, anzi no. Calderone chiede un incontro

Elena Donazzan ne fa una questione di virtù non valorizzate. “Questo è un governo che dice di volere puntare tanto sul merito”. E poi? “E poi – s’accalora l’assessore veneta al Lavoro – non fa distinzione tra le regioni che hanno bandito i concorsi nei tempi previsti e quelle che continuano a pretendere un’assurda proroga dei navigator”. E ben poco ci sarebbe da obiettare, a queste parole. Se non fosse che il governo a cui rivolge questa neppure troppo velata critica, è del suo stesso colore. La ministra coinvolta, Marina Calderone, è addirittura sua amica. Perché Donazzan, manco a dirlo, è una pretoriana di FdI in terra di Nord est. Ed è lei che s’incarica di strigliare i suoi colleghi delle altre regioni, specie quelle del sud, che quella proroga la auspicano, e anzi la chiederanno al ministero nei prossimi giorni. “Almeno per le regioni che ne hanno bisogno, il governo potrebbe concedere una proroga, fino al 31 dicembre: sarebbe un atto di buon senso”, spiega Alessandro Golella, che l’assessore al Lavoro lo fa in Basilicata e che però è, pure lui, esponente di FdI.

