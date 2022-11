Meloni, i navigator e la proroga sventata. È caccia alla manina

Fdi comunica che la circolare con cui si sarebbero avviate le procedure per la ricognizione degli addetti a trovare lavoro (in servizio presso le regioni) è stata lasciata, a tradimento, dai vertici dell’Anpal sulla scrivania di Marina Caldeone. Certo per la premier sarebbe stata una beffa

Prima la sorpresa. Poi la rettifica. Nel mezzo, per metterci la pezza, la solita caccia alla “manina”, stavolta evocata perfino con anticipo, essendo alla prima settimana di governo. Insomma in Fratelli d’Italia la spiegano così: “La circolare con cui si avviavano le procedure per una ricognizione dei navigator ancora in servizio presso le regioni è un documento lasciato a tradimento dai vertici dell’Anpal sulla scrivania della nuova ministra. Che appena arrivata s’è ritrovata a confermarlo col suo nulla osta”. Una svista, dunque? Un inciampo?