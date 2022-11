Altro che discontinuità sul reddito di cittadinanza. Il governo Meloni proroga (ancora) i navigator

Si fa presto a dire discontinuità. Meno presto si riesce ad applicarla. Anche sulle materie rispetto alle quali le promesse di cambiamento radicale sono state fatte con toni inequivocabili. "Metteremo fine a questa farsa dei navigator", tuonavano i dirigenti di Fratelli d'Italia. E invece, il primo atto varato dal nuovo ministero del Lavoro, guidato da quella Marina Calderone indicata proprio da FdI, è prorogare i navigator. Per altri due mesi, almeno. Fine a fine anno. E poi si vedrà. E sì che Giorgia Meloni era parsa intransigente, sul tema: "Il ministro del Lavoro – diceva in riferimento ad Andrea Orlando – è impegnato a trovare un impiego a chi era stato assunto per trovare un lavoro ai percettori del reddito di cittadinanza: (purtroppo) non è una barzelletta, ma l’ennesimo paradosso creato da un governo che ormai passa le giornate tentando di risolvere problemi creati da se stesso". Ebbene, il nuovo governo, quello guidato da Meloni, rinnova il paradosso.

