Calderone manda in tilt le regioni di centrodestra sui navigator: "Questo è analfabetismo istituzionale"

Prima la proroga, poi la smentita. La ministra del Lavoro contraddice i suoi funzionari, e manda in confusione i governatori. Che ora si ritrovano con 950 persone formate sospese in un limbo occupazionale e normativo. Lunedì la riunione che potrebbe far deflagrare la tensione. L'imbarazzo di Schifani e Occhiuto. Parlano gli assessori delusi

Viste le premesse, nessuno sa come andrà a finire il pastrocchio. E forse anche per questo, per dissipare l’incertezza o magari per sfruttarla, la toscana Alessandra Nardini ha convocato per lunedì un vertice della commissione, da lei presieduta, di tutti gli assessori regionali al Lavoro. All’ordine del giorno, la circolare inviata dal ministero del Lavoro il 28 ottobre, con cui si avviava le procedura per la proroga dei navigator fino a fine anno. Il tutto, malgrado poi la ministra Marina Calderone abbia smentito il suo stesso dicastero, specificando che “la proroga non è tecnicamente possibile”. E insomma sembra di essere su “Scherzi a parte”.