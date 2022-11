“Altro che rave, Meloni non sprechi il tesoretto di Draghi”. Parla Marattin

Luigi Marattin, ex presidente della commissione finanze di Montecitorio e rieletto deputato con il Terzo polo, non è sorpreso dai primi interventi del governo Meloni. Nessun accenno alle bollette, tutto rinviato sul caro energia, si parla invece di rave, obbligo vaccinale, ergastolo ostativo. “Chi ha basato la propria strategia di ottenimento del consenso sull’eccitazione degli istinti su temi identitari – dice – non può che partire da lì. Per il resto, si devono ancora attrezzare, ma hanno la fortuna di iniziare con dati sul pil superiori alle aspettative”. Due giorni fa, in effetti, i numeri Istat sul prodotto del terzo trimestre del 2022 hanno sorpreso in positivo, con una crescita già acquisita nel 2022 del 3,9 per cento. Numeri che permetteranno a Meloni di affrontare la legge di bilancio con un po’ di risorse in più. “Che cosa sia accaduto non si può ancora dire, ma sicuramente ha contato molto il capitale di credibilità, buon senso e affidabilità del governo Draghi e che adesso il nuovo governo non deve sprecare. Anche perché il dato del terzo trimestre consentirà probabilmente un margine più alto sul 2022 per gli ultimi interventi, ma per il 2023 conterà soprattutto l’effetto di trascinamento dell’ultimo trimestre di quest’anno, su cui il grado d’incertezza è ancora massimo”.

