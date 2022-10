L'innocente Meloni e la legge della ricattabilità

Il mondo è degli outsider. Il trasformismo italiano, anche ora che pare normalizzarsi provvisoriamente, quanto a lungo non si sa, si affida all’outsider. Di Meloni non si può dire che ha vinto a sorpresa, come un cavallo che tagli il traguardo in testa contro ogni previsione. Ha una storia di gavetta nella destra ex missina, una breve esperienza di governo, una cavalcata fuori pista negli anni in cui furoreggiavano i Di Maio e i Salvini (altri outsider). I sondaggi ormai da un paio d’anni la davano prima sul podio. Eppure aveva una base di partenza minuscola. Era relegata all’opposizione, no potere, scarsa influenza sulle cose politiche, molta voce pochi fatti. Era in corsa con l’handicap delle origini, Garbatella & Colle Oppio, della fiamma nel simbolo, del genere femminile, di una classe dirigente non pervenuta. Un tipo fattosi molto da sé. Una candidata a sindaco di Roma perdente cinque anni fa contro un outsider più outsider di lei, Virginia Raggi. Una capace di proporre l’anno scorso un fantastico fanfarone in toga, un superoutsider sconosciuto al palazzo come Michetti, contro il compassato politico e tecnico Gualtieri, con esito disastroso. Per i sondaggi era il capo del governo in attesa, dato il premio di coalizione della legge elettorale, ma la sua era una situazione marginale, fuori dal potere e dal giro delle élite. Il suo destino nazionale sembrava inevitabile e inverosimile.

