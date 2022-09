Il trasformismo è un vizio del nostro sistema al quale corrispondono pubbliche virtù

Paolo Mieli ha ragione quando nel Corriere, ieri, constata come da circa trent’anni la destra italiana ha una coalizione e un candidato alla guida del paese, sotto elezioni, mentre il centrosinistra si è per lo più affidato al gioco parlamentare e alle figure tecnocratiche note (Ciampi, Dini, Monti, Draghi), a parte la fase prodiana, per assicurare una minima e sensata stabilità di governo. Ma ne trae conclusioni politico-moraleggianti, o che appaiono tali, con il brutto voto in pagella a forze che si affidano a tutto tranne che alla volontà popolare espressa attraverso il voto.

