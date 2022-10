Signorini per Giorgia. Perché il dg di Bankitalia può essere il nome giusto per il Mef

Il suggerimento arriva da Draghi: grande competenza ed esperienza internazionale, è entrato in contrasto con il governo Conte e ha subito la rappresaglia gialloverde. Luigi Federico Signorini non è certo di destra, ma un liberale "non di sinistra". Ecco perché Meloni potrebbe puntare su di lui

“È semplicemente impossibile, perché sarebbe la persona migliore per il paese” dice chi lo conosce, tra l’incredulo e lo scaramantico. Eppure nel complicato processo di scouting e casting di Giorgia Meloni per selezionare il ministro dell’Economia del prossimo governo è stato suggerito, sembra proprio da Mario Draghi, il nome di Luigi Federico Signorini. Il direttore generale della Banca d’Italia, in effetti, sebbene abbia un profilo adeguato al ruolo, non è entrato nel totocandidati perché non ha molte relazioni, a parte quelle istituzionali, con la politica e probabilmente anche perché la sua visione del mondo e dell’economia non è vicina a quella della destra sovranista e populista. Ma non mancano i motivi per cui, alla fine, Meloni potrebbe puntare su di lui.