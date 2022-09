Il ritorno al Mef di Siniscalco, che se ne andò sbattendo la porta

Le prime dimissioni poi rientrate risalgono alla notte del 13 ottobre 2004 a tre mesi dal suo insediamento a palazzo Sella come responsabile dell’economia, quelle definitive arriveranno quasi un anno dopo il 22 settembre 2005. “Non ci si ferma perché un ministro, seppure in un momento non proprio propizio, abbandona la nave”, commentò Ignazio Benito Maria La Russa da Paternò. Il longevo dirigente della destra italiana (Msi, An e ora Fratelli d’Italia) non può non ricordarselo, ora che Domenico Siniscalco è entrato nel risiko del nuovo governo. La domanda infatti non è se l’economista torinese abbia il quid per guidare la barca dell’economia in mezzo alla tempesta, ma quanto durerà. Allora venne schiacciato soprattutto da An, il partito in cui militava La Russa, guidato da Gianfranco Fini il quale voleva una “cabina di regia” che orientasse la politica di bilancio contro la gestione cauta e conservativa di Siniscalco. Silvio Berlusconi non lo sostenne. Oggi al ruolo di Fini dentro la maggioranza si candida Matteo Salvini, ebbene: chi tra i due sosterrebbe Giorgia Meloni? Perché tutto cambia, ma i rituali del potere restano gli stessi.

