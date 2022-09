Ora Salvini spaventa Meloni con l'ipotesi dell'appoggio esterno

Che ieri pomeriggio l’abbia posta sul tavolo dell’ufficio di lei, la pistola di cui tanto si parla, non è dato sapersi. Né è facile stabilire se, quando anche l’avesse fatto, quella pistola sarebbe risultata scarica. Sta di fatto che lei, cioè Giorgia Meloni, alla minaccia di lui, che è Matteo Salvini, deve crederci, un po’, per quanto apparentemente surreale. E infatti i suoi confidenti la valutano, quella prospettiva, la soppesano, ne studiano la consistenza. Insomma il ricatto sarebbe questo: “O faccio il ministro dell’Interno oppure darò l’appoggio esterno”. E’ questa, dunque, la mina posta dal capo della Lega sul cammino che dovrebbe condurre la leader di FdI a Palazzo Chigi? Inutile chiederlo ai diretti interessati. Salvini, giacca e camicia delle occasioni importanti, lascia l’ufficio della Meloni con un viso enigmatico e poca voglia di parlare. Il vecchio espediente della telefonata da prendere al volo per eludere i cronisti, s’infila in un ascensore e poi fila via.

