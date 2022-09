I salviniani consigliano di non leggere Il Foglio (leggendo il Foglio)

Stefano Candiani a Omnibus attacca il Foglio "cattivello" pur di difendere Salvini, lodato per essere rimasto e non aver fatto come Letta. E disconosce anche Maroni

"Le do un consiglio, la mattina il Foglio lo legga per ultimo dopo gli altri giornali, se no inizia già la mattina a guardare il mondo con gli occhi storti. Il Foglio è un distillato, è sempre abbastanza cattivello nei confronti della Lega", ha detto questa mattina Stefano Candiani ad Alessandra Sardoni nel corso della trasmissione Omnibus su La7.

Candiani ha cercato così di minimizzare i problemi interni alla Lega che Carmelo Caruso aveva raccontato qui.