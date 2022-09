Sfide per il governo del futuro: combattere le nuove fake news sugli inceneritori

Gli impianti di questo tipo vanno valutati nel confronto con altre soluzioni per gestire i rifiuti, non con gli strumenti per produrre energia: se anche il 100 per cento della produzione venisse da sole e vento, non per questo i rifiuti sparirebbero

C’è qualcosa di peggio delle fake news, e sono le notizie vere a metà, concatenate però in modo capzioso, per suggerire inesistenti rapporti causa-effetto. “Inceneritori col trucco. Guasti, tossici, poco utili. Non riforniti correttamente di rifiuti, e quindi nocivi. A Milano e nel Gallaratese, picco di mortalità e di ricoveri. Per gli ‘esperti’, è un suicidio produrre energia in questo modo”: così titolava il Fatto quotidiano il 31 luglio scorso. Peccato che, nell’articolo, di emissioni tossiche, picchi di mortalità e ricoveri non ci sia traccia. Nemmeno di “guasti”, se è per quello. Cosa avrà fumato il titolista? “L’inceneritore pulito non esiste: la polvere resta sotto il tappeto. Mancano le analisi sul reimpiego dei residui: finiscono in strade o nelle cave o diventano rifiuti speciali non conteggiati in discarica”.