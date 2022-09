Sfascio e paletti. Cosa rischia l'Italia dopo il trionfo di Meloni

Vince Giorgia Meloni, si affermano i nazionalisti, non sfondano i centristi, cadono i democratici, sorprendono i grillini, arretrano gli europeisti: il resto conta poco. Per tutti coloro che hanno a cuore la difesa dell’Europa, la battaglia contro i populismi, la lotta contro i complottisti – e per tutti coloro che considerano cruciale per un paese come l’Italia tenere lontano dalle posizioni di governo i sostenitori del sovranismo, i follower del nazionalismo e i nemici della globalizzazione – il 25 settembre verrà ricordato a lungo con il brivido di chi si è ritrovato di fronte ai propri occhi un cambio di paradigma mica male. Fino a ieri, il modello Draghi, il modello del sovranismo europeista, il modello dell’atlantismo miscelato all’europeismo. Oggi, invece, il modello Meloni, il modello Salvini, il modello dell’atlantismo euroscettico, che altro non sono, tutti questi modelli, se non sinonimi di quattro modelli ulteriori che si tengono pericolosamente insieme: il modello Trump, il modello Orbán, il modello Le Pen, il modello Vox.



L’Italia che esce dal voto del 25 settembre, dunque, è un’Italia che si candida molto pericolosamente a diventare, in Europa ma non solo, la portaerei di un nuovo euroscetticismo europeista, al centro del quale vi è un preciso e innovativo, per così dire, whatever it takes: fare di tutto affinché il processo di integrazione europeo faccia passi indietro piuttosto che fare passi in avanti. Il che vuol dire: un approccio euroscettico, dalle politiche dell’immigrazione alla rinegoziazione del Pnrr, passando per la concorrenza e lo stato di diritto, che tenderà a considerare Bruxelles più un avversario che un alleato; che tenderà a considerare l’Europa buona solo quando darà prova di funzionare come un discreto bancomat; e che minaccerà costantemente di dare maggior peso alla legislazione nazionale rispetto a quella europea, provando a fermarsi un istante prima di superare la linea rossa della Corte di giustizia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE