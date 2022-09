Buongiorno Ungheria. Un viaggio storico-culturale dentro un modello che ci conviene conoscere 

S’è chiacchierato così tanto di Viktor Orbán nelle ultime settimane che pareva che fosse candidato pure lui alle nostre elezioni. La destra italiana lo strattona di qui e di là da molto tempo, cercandone l’appoggio formale, poi la guerra della Russia in Ucraina ha stravolto, tra le tantissime cose, anche la rincorsa al premier ungherese: l’est dell’Europa non è più lo stesso dallo scorso febbraio, e nemmeno lo sono le coalizioni conservatrici del continente. Orbán però c’è sempre: citato, criticato, temuto, liquidato – vale tutto, lui c’è. A prima vista tanta attenzione è bizzarra: l’Ungheria ha un pil che è un dodicesimo di quello italiano (un ventiquattresimo di quello tedesco, ma non infieriamo, nemmeno sull’Italia); ha 10 milioni di abitanti, cioè il due per cento della popolazione europea, in costante calo; ha più emigrati che immigrati anche se costruisce muri ai confini e blocca tutte le operazioni di riallocazione di migranti all’interno dell’Ue; è beneficiaria netta dell’Ue, cioè riceve più soldi di quanti ne versa, e ha 21 europarlamentari in un’istituzione che ne conta 705. Perché dunque è così conteso il premier ungherese, perché il suo benestare è tanto rilevante?

