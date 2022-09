Berlusconi: "Putin voleva sostituire Zelensky con un governo di persone perbene"

Il leader di Forza Italia mette in dubbio l'integrità del governo ucraino e interpreta l'invasione del paese come la risposta a una richiesta di aiuto del Donbas basata su calcoli sbagliati: "Dovevano fare tutto in una settimana. La resistenza è stata imprevista e foraggiata dall'occidente"

Il più moderato della coalizione per le sue posizioni in politica estera alla fine è scivolato, dicendo in buona sostanza che il presidente ucraino, Volodomyr Zelensky non sia una persona perbene. La guerra in Ucraina raccontata da Silvio Berlusconi ieri sera a Porta a Porta, da Bruno Vespa, risponde infatti a questa versione: "Le truppe russe dovevano entrare e in una settimana sostituire il governo di Zelenksy con persone per bene e ritornare indietro. Invece hanno incontrato una resistenza imprevista e imprevedibile da parte delle truppe ucraine che poi sono state foraggiate con armi di tutti i tipi da parte dell'occidente".

L'invasione, secondo il Cav. è stata sollecitata da una richiesta di aiuto del Donbas. "Putin è stato spinto dalla popolazione russa, dal suo partito, dai suoi ministri a inventarsi questa operazione speciale", ha spiegato. Aggiungendo poi alla fine che non si spiega perché oggi le truppe russe si siano spinte in diverse zone dell'Ucraina: "Dovevano soltanto fermarsi intorno a Kyiv".

Per paradosso, a chiarire che nel centrodestra la condanna verso la Russia non è discussione è proprio chi ha mantenuto la posizione più ambigua fin dal primo giorno di conflitto. "Berlusconi dice che Putin è stato spinto a invadere l'Ucraina? Non mi fate interpretare, io dico che faremo di tutto per fermare la guerra quando saremo al governo", ha detto stamattina Matteo Salvini rispondendo a un'intervista radiofonica: "Ma prima il giudizio su Putin era positivo da parte da tutti, ma ora giustificazioni per chi invade non ce ne sono".

"Sono parole scandalose e gravissime. Mi chiedo e chiedo a Meloni se le condivide", ha invece commentato Enrico Letta. Le parole di Berlusconi arrivano a poche ore dalla chiusura della campagna elettorale. Già ieri il centrodestra unito ha tenuto il suo comizio conclusivo a Piazza del Popolo. Oggi invece il leader di Forza Italia sarà al teatro Manzoni di Milano intervistato da Alessandro Sallusti.