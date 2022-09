La Sea Watch di Salvini: incarichi nel partito, ruoli nelle partecipate. Ecco chi sta salvando dal naufragio

Organizza la ritirata e dice che prepara la vittoria. Matteo Salvini sta facendo testamento. Per gestire la sua possibile rovina elettorale, la caduta, da mesi “scuda” capitale (umano). Lo distacca in provincia, lo blinda nelle liste, lo colloca nelle partecipate. E’ in corso nella Lega una grande operazione di salvataggio, di “rescue”, come quelle della capitana Carola Rackete. Dal 16 settembre, alla Fondazione Fiera Milano, nel consiglio generale, siede, per la seconda volta, Giulia Martinelli, una militante, una leghista che si è spesa, e tanto, per il partito ma che è anche l’ ex compagna di Salvini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE