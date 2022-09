L'elogio di Kissinger a Draghi: "Straordinaria capacità di analisi per il bene comune"

Le parole dell'ex segratario di stato americano in occasione della 57esima Annual Awards Dinner di New York, durante la quale il presidente del Consiglio ha ricevuto il World Statesman Award 2022

Riproponiamo di seguito un estratto del discorso pronunciato da Henry Kissinger – novantanove anni, figura politica centrale del secolo scorso – in occasione della 57esima Annual Awards Dinner, il prestigioso evento organizzato dalla Fondazione Appeal of Conscience di New York. Durante la cerimonia, l’ex segretario di stato Usa ha premiato il presidente del Consiglio Mario Draghi con il World Statesman Award 2022 (miglior statista internazionale).

“Conosco il signor Draghi, il nostro onorevole, da quando abbiamo condiviso l'aereo di un amico comune che non serviva cibo sui suoi aerei. Ma conoscendo quell'amico, avevo portato dei panini, che ho condiviso con Draghi. La nostra amicizia risale a molti decenni fa, quando abbiamo condiviso un aereo comune.

In questi anni, in questi decenni, ho avuto un enorme rispetto per il signor Draghi. Ha avuto una straordinaria capacità di analisi intellettuale di questioni che si concentravano sul bene comune e non solo sull'immediato. È diventato primo ministro in un momento in cui il presidente del paese (Sergio Mattarella, ndr) ha deciso che aveva bisogno di un leader che fosse al di sopra delle parti, ma che le parti rispettassero comunque e che potesse essere sicuro che qualsiasi proposta Draghi gli avrebbe fatto, sarebbe stata basata su un'analisi del bene comune e dello scopo nazionale. Era quindi il simbolo di una sfida generazionale.

[…]

In varie posizioni di prestigio - come direttore generale del Tesoro, come capo della struttura economica europea e poi come presidente del Consiglio italiano - Mario Draghi è stato chiamato a svolgere compiti straordinariamente complicati perché si riteneva, e si è rivelato corretto, che avrebbe analizzato i problemi, che non li avrebbe affrontati da una posizione di parte e, quindi, nel corso dei decenni, ogni volta che Mario Draghi si è ritirato da una di queste posizioni, si è trattato solo di un intervallo e mai di un ritiro definitivo.

Di questi tempi, i dirigenti devono decidere come portare il proprio paese o l'unità che governano da dove sono a dove non sono mai stati. Quindi, sono necessarie elevate conoscenze tecniche, ma anche coraggio e visione. Coraggio perché i leader devono muoversi su strade non ancora conosciute, ma necessarie; e visione per affrontare il rapporto tra ciò che si sta sviluppando e le necessità degli individui.

In questo momento il mondo ha raggiunto una tecnologia inconcepibile anche solo una generazione fa, ma il suo scopo non ha tenuto il passo con le necessità che si sono create. Così, se guardiamo al mondo, vediamo gli Stati Uniti e la Cina, un enorme conflitto verbale, e il pericolo è che quando questo diventa parte integrante del pensiero di ciascuna parte, possa accadere qualche incidente, qualche imprevisto che poi viene interpretato dall'ostilità che si è venuta a creare. Cina e Stati Uniti hanno quindi bisogno di una sorta di dialogo non solo per le questioni immediate del momento, ma anche per l'evoluzione del futuro.

Guardiamo alla crisi ucraina e accogliamo con favore lo sforzo del popolo ucraino di mantenere la propria indipendenza e libertà. Ma dobbiamo anche considerare cosa accadrà dopo la vittoria e quali saranno le relazioni tra l'Europa, l'Ucraina liberata e la Russia come entità storica. In Medio Oriente, la questione delle armi nucleari e della loro diffusione è alla base di molte tensioni ed è la causa di molte di esse.

È per me un grande privilegio parlare qui di un uomo che credo abbia una capacità unica di analizzare le situazioni e di contribuire alla loro soluzione. Può dare questo contributo a volte nel governo e a volte come consulente, ma il suo curriculum dimostra chiaramente che ha la capacità analitica, il coraggio e la lungimiranza che lo porteranno a ricoprire con noi per molto tempo questo ruolo costruttivo. Lo osserverò e so che andrà oltre questo periodo [inaudibile]. Ed è quindi un mio grande privilegio partecipare all'assegnazione di questo premio stasera. Voglio ringraziare gli oratori che mi hanno preceduto per le generose osservazioni che hanno fatto e per la loro espressione di fiducia nei confronti della nostra onorificenza.

[…]

Le auguro ogni bene, Mario Draghi”.