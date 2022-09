Letta al Foglio: "Destra razzista? I pregiudizi sullo ius scholae sono preoccupanti"

"Ho trovato molto brutto che il tema dello ius scholae nella cultura politica del nostro paese abbia fatto un passo avanti soltanto quando si è vinta qualche medaglia alle olimpiadi l'anno scorso". Sono le parole del leader del Pd Enrico Letta, nell'ambito del ciclo di incontri Dialoghi sul futuro. Di fronte alla domanda del direttore Claudio Cerasa se secondo lui la destra del modello Meloni possa essere ritenuta in fondo razzista, il segretario ha sottolineato le sue preoccupazioni e ha spiegato come, dopo le vittorie dei giochi olimpici, "improvvisamente ci si è resi conto che esistono ragazzi e ragazze che sarebbe interesse di tutti fossero italiani prima dei 18 anni, ma che non lo sono".

Enrico Letta ha poi concluso dicendo che in caso il Partito democratico vincesse le elezioni quello sullo ius scholae "sarà uno dei primi provvedimenti che parleremo, perché parleremo una lingua di integrazione".

