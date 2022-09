Il Travaglio della controffensiva

Nessuna ritirata della Russia, dice il Fatto. Ma non ci crede neppure Putin

Marco Travaglio smorza l’entusiasmo di chi, in Italia e in occidente, si esalta per il successo della controffensiva ucraina. “Nei primi sei mesi e mezzo di guerra le truppe di Putin hanno occupato un quarto dell’Ucraina: un territorio vasto quanto metà dell’Italia”, scrive.