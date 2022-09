Dopo Letta, anche Meloni. Vittorio Colao è l'ospite che tutti vogliono, pensando al 26 settembre

Il martedì con Enrico Letta, il venerdì con Giorgia Meloni. Non è un triangolo amoroso, questo. Ma il vertice che tiene insieme i duo opposti pare comunque un oggetto conteso, in questo finale di campagna elettorale. Vittorio Colao è l'unico ministro bipartisan, trasversale almeno quanto l'agenda Draghi che in qualche modo incarna. E dunque, dopo aver ricoperto il ruolo di ospite d'onore alla manifestazione organizzata dal Pd, e svoltasi martedì alla stazione Tirburtina di Roma, il ministro della Transizione digitale parteciperà venerdì, sempre nella Capitale, a un evento che si svolgerà all'Università e-Campus sotto le insegne di Fratelli d'Italia. Al centro di entrambe le iniziative, lo stesso tema: l'innovazione tecnologica, e come governarla in modo virtuoso.

