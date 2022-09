Le mille sfaccettature della democrazia

Le elezioni si avvicinano. Che cosa ha detto chi si è battuto per la democrazia rappresentativa contro i dispotismi, pur sapendo che essa non è rappresentativa e forse non è nemmeno tanto democratica. Un girotondo senza età

Il 25 settembre si andrà a votare. Si ripete il rito della democrazia. Si ripete la “grande finzione della rappresentanza”. Sarà eletto un Parlamento “fucina di chiacchiere”, come si diceva una volta? La chiamiamo democrazia, ma usiamo a sproposito un termine nato in Grecia, perché quella greca era una democrazia assembleare e partecipativa, non rappresentativa. Il motore della vita democratica era l’assemblea aperta ai cittadini maschi adulti liberi, che aveva il compito di affidare le varie cariche per sorteggio. Solo il 10 per cento dei 400 mila abitanti dell’Attica era partecipe della vita assembleare e politica della città, come ha osservato di recente Donato Loscalzo nella sua introduzione al volume Democrazia. La nascita, il consolidamento, i consensi, primo tomo di un’opera a cura di Piero Boitani sulla democrazia in Grecia, in più volumi, frutto dei lavori della Fondazione Valla, edito da Mondadori nel marzo di quest’anno.