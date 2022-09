"Sui diritti siamo più avanti noi del Pd". Parla Kelany, "l'avvocata patriota" di Meloni

Sentiamo che dicono. Ai migranti spariamo? Bum, bum? “Il blocco navale è un concetto articolato”. La cittadinanza agli stranieri? “Sì, con un percorso di studi di dieci anni. Siamo più avanti del Pd. La prima a parlarne è stata Meloni”. Stop alla legge 194? “Non scherziamo”. Abbiamo chiamato “la patriota avvocata” che si occupa di diritti per Giorgia Meloni. Si chiama Sara Kelany e l’abbiamo avvisata di “non fare l’intelligente”. “Dunque che dovrei fare?”. Dicono che ormai giocate a fare gli intelligenti. Perché ci volete imbrogliare? “E voi perché ci volete raccontare come medioevali?”. E’ forse un complotto Lgbtq, come diceva Meloni in Andalusia, da Vox? “Non ha detto questo”. Lei dove è candidata? “Capolista in Lombardia, alla Camera”.

