"Pnrr e sanzioni alla Russia: questa destra non sa abbandonare l'antieuropeismo", ci dice Gelmini

"La svolta della Meloni? Furba, ma poco credibile. Nel suo pantheon c'è Orban, non De Gasperi. Salvini? Vedrete che si opporrà anche al tetto sul prezzo del gas. I sovranisti non riescono a riconoscere la svolta dell'Ue, altrimenti non avrebbero più armi per la propaganda. Forza Italia ha tradito la sua storia sfiduciando Draghi. Il partito dell'Italia produttiva ora è Azione". Parla la ministra degli Affari regionali

Come un residuo di vecchia propaganda che non va via, il segno dello sforzo che costa affrancarsi dai propri stessi slogan. “La verità è che la destra ha capito che i sovranismi non hanno futuro, ma non può al tempo stesso professarsi europeista. Vale per la Meloni, che fa fatica a riconoscere la svolta riformatrice dell’Ue, anche perché togliere l’Europa dei burocrati alla leader di FdI è come togliere il tema dei migranti a Salvini. E vale per lo stesso Salvini sul tema delle sanzioni, su cui resta contrario. E, ve lo preannuncio, quando Bruxelles avrà preso la decisione che l’Italia chiede da tempo sul tetto al prezzo del gas, vedrete che il capo della Lega si schiererà contro anche a quello”. Eccola, la destra italiana a trazione sovranista fotografata da Mariastella Gelmini.