L'Ue va a caccia (in ritardo) del whatever it takes sull'energia

Dov’è la Commissione? Di fronte alla crisi energetica, gli stati membri dell’Unione europea sono sempre più impazienti e alcuni irritati dalla prudenza di Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione la scorsa settimana ha annunciato un meccanismo per intervenire sul mercato dell’elettricità e ha detto di essere favorevole a un tetto al prezzo del gas importato dalla Russia. Ma per molti non è sufficiente. In vista del Consiglio straordinario dell’Energia di venerdì, la presidenza ceca dell’Ue ha inviato alle capitali un documento che va ben oltre le misure di von der Leyen. Con cittadini in difficoltà e imprese sull’orlo dell’asfissia per le bollette stratosferiche, i governi dell’Ue sono alla ricerca di un “whatever it takes” sull’energia.

