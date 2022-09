Bollette insostenibili: servono interventi e riforme, dice Confartigianato

Nell’ultimo anno, secondo Confartigianato, le bollette elettriche degli artigiani e dei piccoli imprenditori sono aumentate di 21,1 miliardi. Una cifra pesante come un macigno sul futuro delle aziende che, oltre a pagare le conseguenze della guerra in Ucraina, subiscono le fragilità della nostra politica energetica. Dietro l’allarme lanciato nei giorni scorsi da Confartigianato sulla batosta dei rincari energetici per le imprese ci sono, infatti, le aspettative per riforme strutturali invocate da anni e mai realizzate, i ritardi e le politiche contraddittorie nella gestione dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, i ripetuti rinvii nell’affrontare il nodo della tassazione in bolletta.

