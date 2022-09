L'intramontabile putinismo gialloverde

Conte e Salvini parlano come la Zakharova. Certi amori non finiscono

Uno la interpreta in modo così fedele, la propaganda di Putin, che quando poi arriva la voce autentica del Cremlino sembra quasi gli rubino le idee. L’altro si risente se gli si dà del filoputiniano, senza accorgersi che filoputiniane sono oggettivamente le frasi che gli scappano di bocca. E insomma eccoli, di nuovo insieme, Matteo Salvini e Giuseppe Conte, immancabilmente unanimi quando c’è da far vacillare la fermezza dei governi italiani nell’opporsi ai ricatti di Putin. Il leader della Lega ha riempito per due giorni i canali social del suo partito con post dichiaratamente ostili alla politica europea delle sanzioni. Si bea, perfino, nel rilanciare gli articoli della stampa internazionale che evidenziano il suo ammiccare a Mosca.