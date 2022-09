Perché Meloni non potrà incidere granché sul Pnrr di Draghi

Le strutture di governance non potranno essere modificate: i tecnici al servizio dell'ex capo della Bce resteranno in carica. Intanto le trattative con la Commissione europea per gli aggiornamenti del Piano nazionale di riforme sull'energia vanno avanti. L'asse Roma-Bruxelles e la catena di sicurezza sul Recovery benedetta dal Quirinale. Così il nuovo governo non potrà fare troppi danni