Perché le soluzioni europee della Meloni sulla crisi energetica sono tutte sbagliate

Modificare il Pnrr è impossibile, al momento. Intervenire sui fondi complementari è proibitivo. La via più agevola è quella del RePowerEu, che solo apparentemente è più lunga di quelle evocate dalla leader di FdI. Che rischia di indebolire la trattativa del governo Draghi sul price cap

Tutto sta a conoscere le mappe, o quantomeno a scegliersi un buon capocordata. C’è questo famoso sketch in cui Aldo va nel panico nel tentativo di seguire le istruzioni di Giovanni, che lo esorta a scalare lo sperone di roccia sfruttando “la sporgenza a forma di zoccolo di gnu” e “la rientranza a forma di vertebra di moffetta”, salvo vedere arrivare Giacomo, che senza alcuna fatica raggiunge la vetta: “Come ho fatto? C’era il sentiero”. Ecco, le strade ipotizzate da Giorgia Meloni per trovare in Europa la soluzioni alla crisi energetica sono una trasposizione della gag.