Il programma della Meloni sull'Europa è la confutazione di tutto ciò che la Meloni ha detto sull'Europa

La verità è questa: “Che l’Europa deve imparare a non trattarci da sudditi”. E questo “perché l’Italia è un contributore netto”. Anzi no, la verità è questa. “L’Italia è da sempre un contributore netto della Ue”. Per questo, “occorre sfruttare a pieno tutte le risorse messe a disposizione dall’Europa”. La prima affermazione è di Giorgia Meloni. La seconda, invece, pure. Certo, ci sta che allora, nella primavera del 2020, si urlava dai banchi dell’opposizione; e che oggi, al contrario, si punta ad andare in quelli del governo. Sta di fatto che il programma di Fratelli d’Italia per le elezioni del 25 settembre, sul capitolo europeo, è una confutazione di tutto ciò che Meloni ha sempre detto sull’Europa. E forse proprio per questo è apprezzabile. In certi casi, la lettura delle 40 pagine del dossier è quasi straniante, perché a essere rinnegate non sono esternazioni vecchie di anni, ma slogan che ancora in questi giorni, in queste ore, esponenti di FdI rinnovano sui giornali. La necessità di “riscrivere il Pnrr”, ad esempio, svapora furbescamente nell’impegno a “un mirato aggiornamento” al fine di “rimodulare le risorse interamente italiane del ‘Fondo complementare’”. Dunque si interviene sui soli 30 miliardi stanziati dal governo italiano proprio per finanziare i progetti non compatibili coi parametri del Recovery. Quanto ai 191 miliardi del Pnrr che, quelli sì, arrivano da Bruxelles, bisogna “proporre alla Commissione di operare modifiche specifiche nei limiti di quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento europeo sul Ngeu”. Che è poi quello che spiega, ricevendo critiche dai sovranisti nostrani, il commissario Ue Paolo Gentiloni.

