Dai vertici del consenso all'abisso dello sberleffo. I partiti di plastica, alla lunga, hanno generato politici di cartapesta

I capi dei partiti di ieri erano (o almeno cercavano di apparire) forti e sicuri di sé. Oggi, saranno le nuove mode culturali cui tutti finiscono per uniformarsi, ci appaiono fragili. Imbarazzanti e forse loro per primi imbarazzati

Quando crollarono i partiti e si cominciò a parlare di personalizzazione della politica, politica-spettacolo e leaderismo, tra la fine della Prima e l’inizio della Seconda Repubblica (o come le volete chiamare), pensavamo di essere all’alba di una nuova era. E così, probabilmente, abbiamo finito per scambiare l’eccezione per la regola.