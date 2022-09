“Usiamo i fondi strutturali Ue per le bollette, ci sono 20 miliardi”. Parla Augello (FdI)

E’ stato assessore al Bilancio della regione Lazio, poi sottosegretario nel quarto governo Berlusconi, senatore del Pdl, Andrea Augello è da oltre trent’anni uno dei leader riconosciuti della destra romana, prima in An e oggi in Fratelli d’Italia che lo ha candidato capolista per il Senato nel Lazio. Da sempre “regista” politico, all’ombra del leader nazionale, Augello è anche un conoscitore appassionato della finanza pubblica. “E forse per questo vorrei permettermi di fare una proposta, fin qui ventilata in una battuta televisiva soltanto da Giovanni Toti”, dice.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE