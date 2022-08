Equità intergenerazionale, la grande assente dai programmi dei partiti

Con l’avvio della campagna elettorale sono tornate le promesse rivolte da ogni partito al proprio blocco sociale di riferimento: riduzione delle tasse, aumento di stipendi e pensioni, assegni una tantum, progetti di spesa per opere della cui utilità è spesso lecito dubitare, proposte di politica ambientale, industriale ed energetica caratterizzate da una visione di breve periodo. Il tutto nella prospettiva di compiacere l’elettore rappresentando un’utilità immediata in cambio del voto.





Ciò che appare del tutto assente dalla campagna elettorale è il concetto di equità intergenerazionale, che può essere definito come l’azione diretta a soddisfare i bisogni della generazione attuale senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri. Equità intergenerazionale che può essere declinata in due modi: richiedendo in modo vago alla generazione presente di tenere conto degli interessi delle future generazioni; o in senso più rigoroso come vero e proprio diritto delle generazioni future, da accompagnarsi con un apparato di norme che garantiscano l’effettiva attuazione degli obblighi intergenerazionali. E’ presente in alcune società evolute la concezione di dovere nei confronti delle generazioni future come espressione di riconoscenza per i privilegi di cui godono le generazioni presenti rispetto al passato: si parla di “solidarietà” intergenerazionale, in termini ancora più incisivi rispetto alla semplice “equità” intergenerazionale. Concetti apparentemente estranei a chi si candida a governare.

