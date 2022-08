Calenda presenta il programma elettorale di coalizione

I rappresentanti dell'alleanza formata da Azione e Italia viva saranno oggi alle 11 in conferenza stampa per esporre i principali punti politici in vista delle elezioni del 25 settembre

È la volta del Terzo polo. Carlo Calenda, leader della coalizione formata dal suo partito, Azione, e da quello di Matteo Renzi, Italia viva, sarà alle 11 in conferenza stampa per presentare il programma elettorale. Saranno presenti anche le ministre entrate da poco in Azione e fuoriuscite da Forza Italia: Mariastella Gelmini, ministra per gli Affari regionali e Mara Carfagna, ministra per il Sud. Insieme a loro anche Elena Bonetti, di Azione, attuale ministra per le Pari opportunità e la famiglia, l'onorevole Luigi Marattin, presidente della Commissione finanze della Camera e la capogruppo di Italia viva alla Camera Maria Elena Boschi.