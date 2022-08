Il centrodestra: tre partiti, tre modi di declinare la flat tax

Come a ogni campagna elettorale da trent’anni a questa parte il centrodestra torna a proporre una flat tax per “rivoluzionare” il nostro sistema fiscale. Questa volta le proposte dei tre partiti si differenziano, ma la sostanza rimane la stessa: si tratta di misure costose, che andrebbero a beneficiare chi in Italia guadagna di più e che rischiano di violare i principi costituzionali di equità fiscale orizzontale.

