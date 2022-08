Renzi "sorpassa" Calenda. Non è ancora intesa. Il leader di Azione raccoglie firme

Cari traditi, ascoltate. Sapete cosa teme adesso Carlo Calenda? Teme che Matteo Renzi diventi il Calenda di Calenda: ha paura che faccia a lui quello che lui ha fatto a Letta. “Renzi mi frega. E’ già accaduto alle elezioni di Roma” pensa il leader di Azione. Renzi dice invece che “anche per interpretare la parte del cattivo bisogna avere talento. Io ce l’ho”. Come nell’ultimo atto di Napoli milionaria, l’opera di Eduardo De Filippo, hanno bisogno l’uno dell’altro. Per Calenda il simbolo di Italia viva è la medicina (impossibile raccogliere 36.750 firme per presentarsi alle elezioni). Renzi vuole dimostrare, come il ragioniere Spasiano, che “chi prima, chi dopo, ognuno deve bussare alla porta dell’altro”. La sua. Si devono vedere (oggi) ma non vogliono guardarsi (allo specchio).

