Il problema della coalizione di destra è dove piazzare Salvini

Al Viminale, lo sanno tutti, giocherebbe con i barchini dei migranti e i citofoni degli spacciatori. Un film già visto. Agli Esteri sarebbe un problema perché si dovrebbe riuscire a spiegare al mondo come mai il signor ministro fino a ieri se ne andava in giro per l’Europa con la maglietta di Putin addosso, tipo ragazza pon-pon dello zio Vlad. Alla Difesa non ne parliamo. Sarebbe una cosa alla Woody Allen, benché il surrealismo abbia un suo indubbio fascino: “Cari ucraini, mentre vi bombardano voi mettete fiori nei vostri cannoni”. Allora al ministero del Lavoro? Eh, no. Nemmeno lì può andare. Stai sicuro si metterebbe a fare il piccolo chimico con Quota cento, Quota quarantuno e legge Fornero. Tutto questo mentre a Bruxelles si riscrive il Patto di stabilità. In pratica cercherebbe di mandare gli italiani in pensione a cinquant’anni e senza contributi. Ovviamente solo via Twitter. Ma comunque niente da fare. Resta l’Economia. Ma lì è lui che non ci vuole andare, mica fesso. Non fosse altro perché tra inflazione e debito da quelle parti c’è da lavorare sul serio (e per di più bisogna anche saper fare di conto, altro che flat tax al 15 per cento). Insomma dove diamine lo piazziamo? Allo Sport? Ma non era già abbastanza complicato dover scovare i ministri competenti?

