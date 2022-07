“Non governeremo con partiti non limpidamente filo occidentali”, dice La Russa. E la Lega?

Senatore La Russa, se doveste andare al governo conferma che le sanzioni a Putin resteranno? “Il governo di centrodestra rimarrebbe in maniera non velleitaria su posizioni atlantiche, occidentali e in accordo con le decisioni della Nato”. Gli occhi del mondo sono sull’Italia, si teme un disallineamento dall’asse occidentale, può smentire questa paura? “In quelle decisioni vorremmo concorrere di più. Ripeto, non ci saranno disallineamenti”. E la Lega? Assicura che sarà “limpidamente atlantista”, che non ci saranno “disallineamenti”, simpatie russe? “Siamo convinti che sia la Lega, sia FI siano su posizione saldamente filo occidentali, con toni magari diversi dai nostri, ma su questo non ci sono dubbi, sennò non andremmo al governo con loro”. Eppure, Carlo De Benedetti, pochi giorni fa, ha dichiarato sul Corriere della Sera, “so per certo da mie fonti del dipartimento che l’Amministrazione americana considera orripilante la prospettiva che questa destra vada al potere in Italia”. “Ah vabbè se lo dice De Benedetti…”, dice Ignazio La Russa prima di scoppiare in una fragorosa e, verrebbe da dire, quasi iconica risata. “Ahahhahahaha”. Ma insomma, seriamente il deep state americano è terrorizzato all’idea di un governo di centrodestra? “Io – dice La Russa – ho visto due giorni fa un esponente dell’ambasciata americana dire esattamente il contrario: aveva semmai alcune perplessità sul fatto che in Italia da troppo tempo non si esprime un governo attraverso le elezioni,”. Il senatore di FdI ha ricoperto l’incarico di ministro della Difesa nel quarto governo Berlusconi (dal 2008 al 2011). A quel tempo, tra Iraq, Afghanistan e Libia, con gli americani ha collaborato, e non poco. Gli americani la guardavano con sospetto? Con velata preoccupazione? “A me non piace incensarmi – replica La Russa – ma basta leggere i documenti riservati pubblicati da Wikileaks per vedere che giudizio davano gli americani di un ministro di destra della Difesa”. Che dicevano? “Leggetelo!”. Ecco i documenti di Wikileaks: “La Russa è un buon amico degli Stati Uniti, forte sostenitore dei comuni interessi per la sicurezza transatlantica, a differenza di suoi molti colleghi di governo, è stato un rumoroso sostenitore di un forte sistema difensivo e di robuste operazioni all’estero”. Dunque era “mister Ignazio”?

