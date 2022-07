Carlo De Benedetti e la mostrificazione di Meloni

Pare che Giorgia Meloni non dovrà fare molto per vincere le elezioni, le basterà stare ferma. Perché la campagna elettorale gliela stanno facendo, gratis, i suoi avversari con caricaturali campagne di aggressione che evitano una discussione nel merito delle proposte (il vero punto debole della leader di Fratelli d’Italia). Un esempio è l’intervista di Carlo De Benedetti al Corriere della sera. Cosa di meglio per la Meloni di un ricco finanziere di sinistra che dice che le sue “fonti nel dipartimento di stato”, ovvero il deep state americano, affermano che la Casa Bianca non vuole la destra al governo? Ci sono tutti gli ingredienti della caricaturale narrazione populista sul funzionamento della democrazia. Ma Cdb ci mette dell’altro, dicendo che mai come ora “avevamo vissuto il rischio di uscire dalla nostra collocazione internazionale, neppure nel 1948”, perché “dopo l’attentato a Togliatti” furono i sovietici a dire al Pci di non fare la rivoluzione.

