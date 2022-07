Calenda esita ancora. Letta aspetta. Gentiloni lavora per unirli

Si sono ammalati di “coerenza”. E’ la “coerenza” il vero nemico di Enrico Letta. Per “coerenza” Carlo Calenda non può accettare che Andrea Orlando gli suggerisca di “darsi una calmata”. E per “coerenza” Orlando spiega a Letta che non possiamo perdere “l’identità per Calenda”. Alla Camera, Graziano Delrio, ex ministro del Pd, ripete: “Abbiamo bisogno della tenacia e della forza di Carlo. Stiamo perdendo tempo. Cominciamo!”. Nico Stumpo, di Articolo Uno, pensa ancora “che serva l’alleanza di tutti perché altrimenti la destra ci spiana. Di tutti”. La richiesta di Azione sarebbe alta ma “comprensibile”. Non meno di 20 seggi. 12 di fascia A (sicuri). Si racconta che per chiudere “l’alleanza tecnica” tra Pd e Azione, per favorirla, si stia muovendo, da Bruxelles, Paolo Gentiloni. Quanto costa un etto di “coerenza”?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE