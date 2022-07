Serve un nuovo people capitalism. La ricetta di Parsi per non fare come il Titanic

“La sfida è riformare il capitalismo occidentale, fondato apparentemente sul merito, ma in realtà sempre più propenso a garantire i privilegi di nascita", scrive nel suo nuvolo libro il professore, prospettando un modello in cui "il reddito proveniente da capitale e lavoro sia più equamente distribuito"

Torniamo a Roosevelt e Churchill: in estrema sintesi, è la ricetta di Vittorio Emanuele Parsi per riportare sulla giusta rotta le democrazie. La teoria è esposta in “Titanic. Il naufragio dell’ordine liberale” (Il Mulino, pp. 360, euro 22,80). Anche il pubblico dei talk-show televisivi conosce Parsi come professore ordinario di Relazioni internazionali all’Università Cattolica del Sacro Cuore e direttore dell’Alta Scuola di Economia e Relazioni internazionali, ma da queste pagine apprendiamo che è anche capitano di fregata di stato maggiore della riserva, e che l’origine di questo saggio è in una conferenza tenuta presso l’Istituto di Studi militari marittimi di Venezia nella primavera del 2017, e poi pubblicata in seconda versione sulla Rivista marittima.