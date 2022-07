Il peccato della destra anti Draghi. Come uscirne? Sfida tra nomi, ritorni e molta cipria

E’ possibile che finirà presto tutto a rotoli, che i mercati impazziranno, che le Borse crolleranno, che gli investitori fuggiranno, che lo spread risalirà, che il numero ridotto dei parlamentari offra poteri molto robusti a chi vincerà le prossime elezioni ed è possibile inoltre che la fine del governo Draghi coincida inesorabilmente con la fine non solo di una formidabile stagione politica ma anche con la fine del mondo. Con l’apocalisse economica, con il crollo del nostro sistema finanziario. E’ possibile che tutto questo accada inesorabilmente, ma è anche possibile che i piccoli segnali registrati negli ultimi giorni nel nostro paese, con uno spread in aumento ma non troppo, una Borsa in difficoltà ma non troppo, i rendimenti dei Btp in difficoltà ma non eccessivamente, indichino uno scenario diverso per il futuro del nostro paese, simile a quello che abbiamo provato a descrivere su queste pagine nelle ultime settimane.

