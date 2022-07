Come trasformare il disastro del dopo Draghi in un'opportunità

Agenda Draghi o agenda sette nani? Diceva Joseph Schumpeter, economista austriaco vissuto nel secolo scorso, che dietro ogni crisi si nasconde un’opportunità e che ogni genere di distruzione, anche quella più violenta, contiene sempre dentro di sé una forza rigeneratrice in grado di trasformare ogni guaio vissuto in un’occasione per ripartire. La tesi di Schumpeter era pensata per adattarsi ad alcune dinamiche economiche ma l’approccio dell’economista austriaco può essere facilmente preso a modello anche per le crisi politiche. Da questo punto di vista la fine della stagione del governo Draghi potrebbe essere un caso di scuola.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE