Il M5s è un saloon: "Meritate gli sputi". "Traditori". "Piccioni viaggiatori"

L'assemblea del M5s si trasforma in un saloon davanti a un silenzioso Conte. I senatori insultano e minacciono i grillini che vogliono votare la fiducia a Draghi. Si riprende alle 18

PIù che un'assemblea dei parlamentari, la riunione degli eletti del M5s si è trasformata in una Suburra. Un incontro di wrestling verbale. Insulti, minacce, urla. Tutti contro tutti come nella zattera della Medusa. E allora ecco Giulia Lupo, senatrice vicinissima a Paola Taverna, che si rivolge contro chi vuole dare la fiducia a Draghi così: "Ci sono sputi che non vengono restituiti dallo specchio, ma che potrebbero arrivare da noi".

Sputacchiera a 5 Stelle? Così parrebbe. D'altronde l'ala contiana, quella che vuole l'uscita dall'esecutivo costi quel costi, è fortissima a Palazzo Madama, l'acciaieria Azovstal del malcontento pentastellato.

Marco Pellegrini, un altro senatore, si è scagliato contro "i traditori". Coloro cioè che potrebbero uscire dal Movimento - si parla di 30 parlamentari, ma forse sono di più - per votare la fiducia a Draghi. Luigi Gallo, tendenza Roberto Fico, ha apostrofato i dubbiosi pronti a salutare come "piccioni viaggiatori". L'assemblea è spaccata, chiaro.

L'unico big che ha preso la parola è stato il ministro Federico D'Incà che ha chiesto "una tregua tra Conte e Draghi , per non mettere in difficoltà l’esecuzione delle riforme collegate al pnrr e i progetti collegati , questo per il bene del Paese". D'Incà ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato. Insomma addio alleanza con il Pd. L'assemblea, andata in scena su Zoom, si è svolta davanti a Giuseppe Conte, che ha ascoltato gli "interventi" in silenzio. Riprenderà alle 18.