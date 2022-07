Malpezzi (Pd): "Scelta M5S sbagliata, serve chiarimento in Parlamento"

Come Partito democratico "prendiamo atto della scelta del Movimento cinque stelle che ha annunciato la non partecipazione al voto di fiducia, una scelta che riteniamo sbagliata e che non ci lascia indifferenti nel merito e nel metodo". Lo ha detto la capogruppo del Partito democratico al Senato, Simona Malpezzi, nel dibattito sulla fiducia al governo sul dl Aiuti.

Smarcandosi dalla posizione presa dal Movimento 5 stelle di non votare la fiducia, Malpezzi ha quindi sostenuto la necessità di un chiarimento sull'effettivo sostegno al governo. "Riteniamo indispensabile un chiarimento tra tutti noi in Parlamento, alla luce del sole, sulla volontà di tutta questa maggioranza, di tutta questa maggioranza di continuare insieme questa necessaria esperienza di governo. Necessaria per il paese sia chiaro. Quindi, non su un provvedimento, ma sul futuro immediato di questo paese. Ogni forza politica dovrà dire cosa vuole fare rispetto alla prosecuzione di questa esperienza di governo, in una condizione - ed è sotto gli occhi di tutti - che per i cittadini è complessa e difficile".