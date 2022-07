Oltre gli Uber files. L'indignato collettivo è il miglior alleato dello status quo

L’ultima incredibile frontiera dell’indignato collettivo è una società americana che sceglie di fare tutto il necessario possibile per promuovere il suo prodotto in un mercato chiuso. L’ultima incredibile frontiera dell’indignato collettivo è una società americana che, per provare a competere con i suoi avversari, cerca un modo per spiegare che avere una barriera penalizzante all’ingresso è un problema non solo per l’azienda che vuole competere ma anche per un paese che vuole innovare. L’ultima incredibile frontiera dell’indignato collettivo è un scandalo senza scandali al centro del quale vi è una famosa società americana, di nome Uber, accusata di aver adottato forme di pressioni “molto aggressive” per far valere le sue ragioni nel mondo della politica, arrivando persino a costruire, attraverso attività di lobbying, rapporti molto stretti con alcuni politici.

